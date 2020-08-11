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فن

بعد فوز "حنة ورد" بجائزة Rhode Island.. أبرز المشاركات والجوائز العالمية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أكد المخرج مراد مصطفى فوز فيلمه القصير "حنة ورد" بالجائزة الأولى لمهرجان Rhode Island.


وقال مصطفى: "حنة ورد" يفوز بالجائزة الأولي من المهرجان المؤهل للاوسكار والبافتا (Rhode Island International Film Festival) في دورته الـ٢٤".


كان فيلم "حنة ورد" قد حصل مؤخرا على جائزة أحسن ملابس بمهرجان دالاس امريكا للمصمم جهاد أسامة.


شهدت مسابقة مهرجان كليرمون فيران انطلاق الفيلم لأول مرة مع بداية العام الجاري، وتعطل قطاره نسبيا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.




أبرز الجوائز:
تنويه من لجنة تحكيم مهرجان أكبانك بتركيا
تنويه لجنة تحكيم مهرجان درمانيليا في الفلبين
جائزة لجنة تحكيم الخاصة من مهرجان بالم سبرنجز في أمريكا 
جائزة تصميم فني من مهرجان دالاس للسينما الافريقية في أمريكا


المهرجانات التي اختارت الفيلم تخطت الـ 50 حول العالم من بينها العديد من المهرجانات الهامة والمؤهلة للاوسكار والبافتا من بينها:
مهرجان بالم سبرنجز الدولي في أمريكا
مهرجان بوسان الدولي بكوريا الجنوبية
مهرجان كييف الدولي في أوكرانيا
مهرجان بالباو الدولي في اسبانيا
مهرجان نيو دلهي الدولي في الهند
مهرجان لو جوارمبا الدولي في ايطاليا
مهرجان سان انتونينو الدولي في أمريكا
مهرجان كازان الدولي في روسيا
مهرجان سيردينا الدولي في ايطاليا
مهرجان تولوز للسينما الافريقية في فرنسا
مهرجان سانت بيير الدولي بفرنسا


وتدور أحداثه حول امرأة سودانية تدعى "حليمة"، تعيش في مصر، تعمل "حنانة" في الأفراح، وتذهب إلى حفلة حنة في منطقة شعبية للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد"، البالغة من العمر 7 سنوات، التي بدأت تتجول داخل الشقة وتكتشف المكان بفضول.
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