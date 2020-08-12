التعليم تعلن تفاصيل المنح الدراسية الجامعية المقدمة من مؤسسة ساويرس للتنمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل فرص المنح الدراسية الجامعية في مصر ، المقدمة من برنامج المنح الجامعية المقدم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.





وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن المؤسسة تعلن عن تقديم ١٠ منح دراسية لأبنائنا وبناتنا من أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على درجة البكالوريوس للعام الأكاديمي ٢٠٢٠/٢٠٢١ من الجامعات المتميزة والداعمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.





وأكدت أن المؤسسة تفخر بالشراكة هذا العام مع الجامعات التالية: الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، و مؤسسة جامعات المعرفة الدولية – فرع جامعة كوفنتري في مصر.





وتغطي المنحة تكاليف الدراسة بالكامل متضمنة الإقامة ومصروفات المعيشة للطلاب المغتربين والانتقالات وجهاز كمبيوتر ، يقدم برنامج المنحة مجموعة من التدريبات المتخصصة للطلاب خلال فترة الدراسة لتأهيلهم بالمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل في مصر.





وقالت وزارة التربية والتعليم انه ، للتعرف على شروط التقديم برجاء زيارة الموقع الالكتروني:





http://ar.sawirisfoundation.org/work/pwd-scholarship-program/





و اوضحت وزارة التربية والتعليم ، انها تعلن هذه التفاصيل السابق ذكرها ، حرصًا على إطلاع الطلاب على كل ما هو متاح من فرص تعلم أفضل، وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



