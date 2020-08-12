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تعليم

التعليم تعلن تفاصيل المنح الدراسية الجامعية المقدمة من مؤسسة ساويرس للتنمية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل فرص المنح الدراسية الجامعية في مصر ، المقدمة من برنامج المنح الجامعية المقدم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. 


وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن المؤسسة تعلن عن تقديم ١٠ منح دراسية لأبنائنا وبناتنا من أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على درجة البكالوريوس للعام الأكاديمي ٢٠٢٠/٢٠٢١ من الجامعات المتميزة والداعمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.


وأكدت أن المؤسسة تفخر بالشراكة هذا العام مع الجامعات التالية: الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، و مؤسسة جامعات المعرفة الدولية – فرع جامعة كوفنتري في مصر.


وتغطي المنحة تكاليف الدراسة بالكامل متضمنة الإقامة ومصروفات المعيشة للطلاب المغتربين والانتقالات وجهاز كمبيوتر ، يقدم برنامج المنحة مجموعة من التدريبات المتخصصة للطلاب خلال فترة الدراسة لتأهيلهم بالمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل في مصر.


وقالت وزارة التربية والتعليم انه ، للتعرف على شروط التقديم برجاء زيارة الموقع الالكتروني: 


http://ar.sawirisfoundation.org/work/pwd-scholarship-program/


و اوضحت وزارة التربية والتعليم ، انها تعلن هذه التفاصيل السابق ذكرها ، حرصًا على إطلاع الطلاب على كل ما هو متاح من فرص تعلم أفضل، وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 


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