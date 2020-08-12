حوار مباشر لحزب المصرى الديمقراطى حول المشاركة فى القائمة الموحدة للشيوخ

دعا حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لحوار تفاعلى على الإنترنت مع فريد زهران رئيس الحزب

يجيب فيه عن التساؤلات المطروحة حول توجهات الحزب وسياسته وأثر مشاركة الحزب في القائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ على المسار السياسي للحزب.