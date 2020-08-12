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برلمان

حوار مباشر لحزب المصرى الديمقراطى حول المشاركة فى القائمة الموحدة للشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
دعا حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لحوار تفاعلى على الإنترنت مع فريد زهران رئيس الحزب يجيب فيه عن التساؤلات المطروحة حول توجهات الحزب وسياسته وأثر مشاركة الحزب في القائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ على المسار السياسي للحزب. 

ويتول إدارة الحوار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

وجدير بالذكر أن الحوار سيبث على صفحة الحزب على فيسبوك الأربعاء القادم 12 أغسطس الساعة 8 مساءا.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، انطلقت امس وتستمر حتى اليوم الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.



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