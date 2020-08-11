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فن

أمير طعيمة يغرد منفردا في صدارة مشاهدات ألبوم إليسا صاحبة رأي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم

يواصل ألبوم الفنانة اللبنانية اليسا "صاحبة رأي " تحقيق ملايين المشاهدات بعد طرحه يوم ١ اغسطس الماضي بالتزامن مع عيد الاضحى.


وتصدرت اغنية انا شبه نسيتك قائمة الاغاني الاكثر استمتاعا في البوم اليسا محققة ٢ مليون و ٢٠٠ الف مشاهدة وهي من كلمات امير طعيمة والحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم.


وجاءت في المركز الثاني اغنية حبة اهتمام التي حققت مليون و ٢٠٠ الف مشاهدة وهي ايضا من كلمات امير طعيمة والحان زياد برجي وتوزيع احمد ابراهيم.


البوم اليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 اغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في تشرين الثاني عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع اليسا على إعادة تسجيلها.


وسبق أن أطلقت إليسا وروتانا أغنيتين منفردتين في الفترة الماضية من الألبوم لاقيتا نجاحا كبيرا  وكانتا "ترند" هما : "هنغني كمان وكمان" في ظل جائحة كورونا، التي شاركتها في أغنيتها المصورة النجمة هيفا وهبي، وأغنية "قهوة الماضي".


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