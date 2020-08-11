مدير غرفة عمليات تنسيقية الشباب يوضح آليات متابعة العملية الانتخابية داخل اللجان..فيديو

قال محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدير الحاصلين علي تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات وهذا جزء من آليات متابعة الانتخابات .





وأضاف عبدالعزيز خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياة، أن فكرة آليات المتابعة للعمليات الانتخابية عن طريق الحاصلين علي تصاريح حتي يستطيعون الدخول إلى اللجان لرصد وفرز وتوثيق ما يحدث في سير العملية الانتخابية .





عبد العزيز ، أن هناك 1500 فرد من تنسيقية شباب يتابعون الانتخابات وهم من مختلف الأحزاب المتواجدة في مصر وهم 27 حزب . وأوضحالأحزابالأحزاب





وتابع : اننا الى الان قمنا بإصدار تقريرين مؤكدا علي ان جميع اللجان فتحت في الموعد المحدد لها كما ان الناخبين لا يدخلون اللجان الا بارتداء الكمامات .



