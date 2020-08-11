لصحة أفضل .. 10 نصائح هامة يجب أن تتبعها في النظام الغذائي

نحتاج لكي نحافظ على صحتنا نحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي والالتزام به، حيث إن من دور اتباع النظام الصحي أن يعزز بكتيريا الأمعاء، والتي هي مسئولة عن المحافظة على الصحة العامة وتحمي من الإصابة بالأمراض.





وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن اتباع نظام غذائي صحي ولايف ستايل صحي، وممارسة الكثير من التمارين الرياضية يحمي من الإصابة بالأمراض المزمنة كـ أمراض القلب ومرض السكري.





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وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاكتئاب، إلى انه بخلاف ان اتباع نظام غذائي صحي يحمي من الأمراض المزمنة، ويضمن للشخص البقاء بصحة جيدة، إلا أن العديد من الدراسات أيضا أثبتت أنها تحمي من الشعور بالاكتئاب.







-الحفاظ على -الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائيه الهامه للجسم، وخاصة الفيتامينات لان لها دور في تقوية الجهاز المناعي ضد العدوى.



-الحفاظ على وزن الجسم وتجنب زيادته لتجنب المشاكل الصحية، مثل: -الحفاظ على وزن الجسم وتجنب زيادته لتجنب المشاكل الصحية، مثل: الأمراض المزمنة ، ومشاكل المفاصل، والعمود الفقري، و متلازمة توقف التنفس.



- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على الوزن والصحة الجسمانية والصحة النفسية.



- الابتعاد عن تناول - الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على دهون مهدرجة والتي تحتوي على مواد حافظة.



-استبدال القهوة سريعة التحضير بالقهوة المطحونة الطازجة، وتجنب تناول القهوة المضاف إليها مبيض لاحتوائه على دهون مهدرجة.



-تجنب تناول -تجنب تناول الأطعمة المقلية ، وبالأخص التي تحتوي على مواد حافظة كالشيبس ، وغيرها .



-الإبتعاد عن الأطعمة غير كاملة النضج خاصة -الإبتعاد عن الأطعمة غير كاملة النضج خاصة اللحوم ، و الأسماك غير المطهية وكذلك اللحم الستيك النئ و الكبه النيه.



- شرب حوالي 8 أكواب من الماء يوميًا.



-تناول الأطعمة الطبيعية المزروعة، والتقليل من الأطعمة المصنعة مثل : تناول البطاطس بدلا من المكرونة.