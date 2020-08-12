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تعليم

انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. غدا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:02 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
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ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن ينتهي رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 غدا الخميس الموافق 13 اغسطس 2020 .



ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم  6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020


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ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضو.


كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضــو.


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ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644مقرر، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتم التأكيد على الالتزام خلال فترة الامتحانات ، بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال  الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.

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