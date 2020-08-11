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حوادث

مستقبل وطن سوهاج ينفى نشوب حريق بمقر الحزب

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:36 م
مستقبل وطن سوهاج
مستقبل وطن سوهاج ينفى نشوب حريق بمقر الحزب
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خالد رياض
نفت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، ما تم تداوله من أخبار بنشوب حريق بمقر حزب مستقبل وطن بمنطقة سيتى بمدينة سوهاج.

وقال السيد أبو على، أمين إعلام الحزب بالمحافظة، أن الحريق الذى تداوله بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، لا يعدو كونه حريقا محدودا نشب بالطابق الأرضى فى لوحة كهرباء البرج السكني الكائن به مقر الحزب بالطابق الثانى، مما استدعى إخطار الحماية المدنية لسرعة السيطرة على الحريق، وحتى لا تمتد النيران إلى أى وحدات سكنية بالبرج. 

لافتا إلى أنه تمت السيطرة بالفعل على الحريق الذى لم يخرج نطاقه عن لوحة الكهرباء، ولم يمتد إلى مقر الحزب أو إلى أى وحدات سكنيه به.

وأكد أبوعلى، أن الحريق تسبب فقط فى إحتراق لوحة الكهرباء وتلفها، وجرى استدعاء فنيين الصيانة لإصلاح اللوحة وإعادة التيار الكهربائى للبرج السكني، داعيا إلى توخى الدقة والنشر فيما ينشر من أخبار تخص الحزب واستيفاء الأخبار من مصادرها.
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