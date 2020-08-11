راصد: المواطنون التزموا بالإجراءات الاحترازية في انتخابات الشيوخ

قالت نهى المأمون، المتحدث الرسمي باسم تحالف "راصد" لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، إن التحالف يتابع سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وتم فتح اللجان في موعدها في صباح اليوم الأول من العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى رصد تأخر بعض اللجان في محافظتي أسيوط وبورسعيد.



وأضافت "المأمون"، أن التحالف المكون من 9 آلاف راصد في جميع المحافظات، رصد التزام اللجان بعدم استخدام الحبر الفسفوري بناءً على إرشادات الهيئة الوطنية للانتخابات، لتجنب العدوى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التزام الناخبين بمسافات التباعد الاجتماعي وإجراءات الحماية.



وأشارت إلى أن أعضاء تحالف "راصد" لاحظوا عدم وجود مظلات في بعض أماكن الانتخاب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم وجود سيارات إسعاف، إضافة إلى قلة عدد كراسي ذوي الهمم وكبار السن في بعض اللجان الفرعية.