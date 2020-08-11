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برلمان

اختر المناسب.. تامر الشهاوي يوجه رسالة للمصريين للمشاركة في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:08 م
اللواء تامر الشهاوى
اللواء تامر الشهاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى
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حسن رضوان
قال  اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بأمر الدستور، ويشكل أهمية كبيرة لتحقيق الديمقراطية والثراء السياسي.

وأكد "الشهاوي"، لـ"صدى البلد"، أن هناك منظمات إرهابية وعناصر مجهولة تحث وتدعو المصريين إلى عدم المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ؛ لخلق حالة من الضغط في المجتمع، داعيا المواطنين إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات.

وتابع حديثه "محدش هيوجهك تختار مين اختار المناسب ليك اللى شايفه صالح".

وأكد عضو مجلس النواب، أن الهيئة العليا للانتخابات قامت بجهود كبيرة لتنظيم اللجان ووفرت الكحول والكمامات والتباعد الاجتماعى فضلا عن أن القضاء يزود شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

يشار إلى أنه انطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدا الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

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