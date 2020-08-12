وزير: برنامج جديد لصندوق النقد الدولي للأرجنتين أوائل 2021



قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان يوم الثلاثاء إن بلاده وصندوق النقد الدولي لن يتوصلا على الأرجح إلى اتفاق حول برنامج تمويل جديد قبل بداية العام المقبل.



وبعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الأسبوع الماضي لإعادة هيكلة 65 مليار دولار من الديون الخارجية، تركز الآن على التفاوض بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وسيحل البرنامج الجديد محل اتفاق تمويل مع الصندوق بقيمة 57 مليار دولار بدأ في عام 2018.



وقال وزير الاقتصاد في مقابلة مع محطة إذاعية محلية ”ستكون هذه مفاوضات صعبة ومعقدة“.



وأضاف قائلا ”سيستغرق الأمر شهورا. ولن يكون التوصل إلى اتفاق ممكنا قبل أوائل العام المقبل“.



وتواجه الأرجنتين عجزا متزايدا في الميزانية وتضخما مرتفعا وتقلبات في سعر الصرف الأجنبي، وهو ما تفاقم تحت وطأة جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بما يزيد على عشرة في المئة هذا العام.





