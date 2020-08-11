مصرع شخصين وإصابة 4 انهارت عليهم بئر صرف صحي بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انهيار بيارة صرف صحي بقرية المعابدة الشرقية بأبنوب.









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تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة قرية المعابدة الشرقية بانهيار بئر صرف صحي بمنزل شخص يدعى حامد خليفة.









أسفر الحادث عن مصرع كل من "جمعه ع. ج" ٤٢ سنة، و"عمرو. م ع" ١٨ سنة.







