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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 انهارت عليهم بئر صرف صحي بأسيوط

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:49 م
مصرع شخصين وإصابة
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين انهارت عليهم بئر صرف صحي بأسيوط
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إيهاب عمر
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في انهيار بيارة صرف صحي بقرية المعابدة الشرقية بأبنوب. 


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تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة قرية المعابدة الشرقية بانهيار بئر صرف صحي بمنزل شخص يدعى حامد خليفة. 


أسفر الحادث عن مصرع كل من "جمعه ع. ج" ٤٢ سنة، و"عمرو. م ع" ١٨ سنة. 


وأصيب كل من " سلامه. م. ع" 22 سنة، و "رجب. م. ع" 32 سنة، "عرفة. م. ع" 35 سنة، و "محمود. ع. ج"  55سنة وجميعهم باختناق استنشاق غازات وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفي ابنوب المركزي ونقل المصابين لتلقي العلاج.
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