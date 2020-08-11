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محافظ الشرقية: المواطنون أقبلوا على التصويت في انتخابات الشيوخ بفرحة وبهجة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:20 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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البهى عمرو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الجميع اليوم فى أجواء احتفالية، وهناك إقبال من المواطنين على لجان الانتخابات.


وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المحافظة قامت بعمل غرفة عمليات بدأت عملها من الساعة الـ 7 صباحًا.


وأشار الى أنه قام بالمرور على اللجان اليوم، وأن المواطنين فى فرح وبهجة خلال المشاركة اليوم.


ولفت المحافظ الى أن الجميع يشارك اليوم بأعصاب هادئة، ووزارة الصحة و التعليم تشاركان فى عمليات مساعدة المواطنين سواء بقياس الحرارة أو الإشراف على اللجان.


وتابع: الكتلة التصويتية بالمحافظة 4 ملايين و 407 آلاف و التصويت بالمحافظة يتعدي الـ 50%.

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