محافظ الشرقية: المواطنون أقبلوا على التصويت في انتخابات الشيوخ بفرحة وبهجة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الجميع
اليوم فى أجواء احتفالية، وهناك إقبال من المواطنين على لجان الانتخابات.
وأضاف محافظ الشرقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
" آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المحافظة
قامت بعمل غرفة عمليات بدأت عملها من الساعة الـ 7 صباحًا.
وأشار الى أنه قام بالمرور على اللجان
اليوم، وأن المواطنين فى فرح وبهجة خلال المشاركة اليوم.
ولفت المحافظ الى أن الجميع يشارك اليوم بأعصاب هادئة، ووزارة الصحة و التعليم تشاركان فى عمليات مساعدة المواطنين سواء بقياس الحرارة أو الإشراف على اللجان.
وتابع: الكتلة التصويتية بالمحافظة 4 ملايين و 407 آلاف و التصويت بالمحافظة يتعدي الـ 50%.