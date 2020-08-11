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أخبار العالم

صراع الفيل والحمار مستمر.. الجمهوريون يتهمون الديمقراطيين باستغلال وباء كورونا سياسيًا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:24 م
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
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شيماء مصطفى
اتهم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الديمقراطيين بتعاملهم مع جائحة كورونا باعتبارها "لعبة سياسية".


ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، ألقى ماكونيل باللوم على اليسار، نظرا لتركهم الأشخاص المتضررين من وباء كورونا في انتظار المساعدة المالية وإعانة البطالة.


وانتقد ماكونيل، من داخل قاعة مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، الديمقراطيين لعرقلة مهمة الإغاثة بسبب المطالب الليبرالية التي ينادون بها، كما أدان الصحافة لتغطية المماطلة.


وأوضح أن مثل هذه التصرفات التي حدثت في الأسابيع الماضية تضر بالأمة لأنها كانت مجرد مواجهة سياسية روتينية.


وأضاف: "هناك أمور تتعلق بالحياة والموت على المحك، لكن الديمقراطيين تعاملوا مع هذه الأزمة الوطنية التاريخية على أنها لعبة سياسية".


وقال ماكونيل إن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، يضغط من أجل إدراج خصم الضرائب الحكومية والمحلية في حزمة التحفيز الرابعة لفيروس كورونا، والتي انتقدها الأول.


وكان شومر قد أكد أمس الاثنين، أن الديمقراطيين مستعدون للعودة إلى طاولة التفاوض حول مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا إذا وافق الجمهوريون على مشروع قانون أكبر حجما مما هم مستعدون لقبوله حتى الآن.


وحث شومر مفاوضي البيت الأبيض على الموافقة على حزمة تشريعية تزيد قيمتها بما لا يقل عن تريليون دولار عن مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس الشيوخ والبالغ قيمته تريليون دولار.


وأضاف ماكونيل أن الديمقراطيين جاءوا إلى طاولة المفاوضات مع مطالب ميتة، بما في ذلك عمليات الإنقاذ للولايات الأمريكية، لكنه طالب بضرورة الاتفاق بين الطرفين على عدد كبير من الموضوعات، بما في ذلك اختبارات كورونا، والأموال المقدمة للمدارس، والمدفوعات المباشرة للأمريكيين وأشياء أخرى.
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