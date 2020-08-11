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أخبار البلد

إفريقيا تسجل 1,055,964 إصابة بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:25 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ   فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات  فى دول القارة الأفريقية إلى 1,055,964 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  23,582 حالة وفاة وتعافى 744,438 حالة من   فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية قال: "نحن على تواصل وثيق مع روسيا والمحادثات تتواصل. المرحلة التي تسبق الترخيص لأي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة"، وذلك تعليقا على إعلان روسيا التوصل للقاح ضد  فيروس كورونا المستجد.

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واضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن "مرحلة ما قبل الترخيص تتضمن مراجعة وتقييما لكل بيانات السلامة والفعالية المطلوبة التي جمعت خلال مرحلة التجارب السريرية"، مشيرا إلى أنه "وضعت منظمة الصحة العالمية آلية ترخيص مسبق للقاحات ولكن أيضًا للأدوية".

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