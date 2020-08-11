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محافظ الدقهلية: أدعو الجميع للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:31 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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عادل نصار
اطمأن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الأمور تسير بهدوء وسلاسة.

وأضاف مختار، في حوار مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، وتمت عملية التعقيم وتطهير خلال الأيام الماضية، وسيتم بعد انتهاء عملية الاقتراع في اليوم الأول.

وتابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه نتابع الأمور لحظة بلحظة وأي مشكلة يتم التعامل معها بشكل فوري وعاجل وسريع وحاسم، موجها حديثه للمواطنين "أدعو الجميع النزول والمشاركة في العملية الانتخابية في مصر".

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن وكل الجهات تتابع العملية الانتخابية ولم تخرج أي ملحوظة من أحد.

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