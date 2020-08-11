أخبار الفن..أشرف زكي لـ صدى البلد: هاني شاكر لم يقبل اعتذار أحمد فلوكس وسأتوجه له غدا.. حسن شاكوش يحيي حفلا ببولاق الدكرور

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرضها على النحو التالي:





أشرف زكي لـ صدى البلد: هاني شاكر لم يقبل اعتذار أحمد فلوكس وسأتوجه له غدا

قال الفنان أشرف زكي فى تصريحات لـ صدى البلد أن الفنان هاني شاكر غير مقتنع بإعتذار الفنان أحمد فلوكس، مؤكدا أنه سيذهب غدا لنقيب الموسيقيين مع وفد لتقديم إعتذار له.

محض افتراءات.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تلاحق منتحلي شخصية والدها قانونيا

حذرت ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور من الحسابات المزيفة لوالدها على تويتر.

جزء من قلبى تمزق .. ماجدة الرومي: كارثة انفجار بيروت مدبرة وكل الطوائف تساوت فى الموت

اعتبرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أن الكارثة الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت "جريمة كبيرة بحق شعب لبنان"، سواء أكان إهمالا أو حادثا مدبرا.

حسن شاكوش يحيي حفلا ببولاق الدكرور لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الشيوخ.. صور

أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش حفلا أمام مدرسة أبناء المستقبل بـ بولاق الدكرور وذلك لحث الجمهور على المشاركة فى إنتخابات مجلس الشيوخ.

وليد توفيق يوجه رسالة لحسين الجسمي: يا جبل ما يهزك ريح

وجه الفنان اللبناني وليد توفيق رسالة للنجم حسين الجسمى بعد الأزمة التى مر بها فى الأيام الأخيرة، حيث تم اتهامه بهجومه على اللبنانيين بعد الأحداث المؤسفة وانفجار مرفأ بيروت.