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توك شو

الفنانة إليسا باكية: تقديم المساعدات للبنان على الهواء شيء مذل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:39 م
إليسا
إليسا
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عبد الخالق صلاح
وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، الشكر إلى جميع الدول التي دعمت وساندت لبنان عقب كارثة تفجير مرفأ بيروت، مشيدة بالدور المصرى، متابعة"كارثة 4 أغسطس الماضى هيروشيما 2.. ونحن في أيام الحرب لم نعش ما عشناه فى ذلك اليوم". 

وأضافت إليسا، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه من غير الصحيح أن يتم تخزين مواد متفجرة فى مرفأ لبنان الذي يعد الشريان الحيوي للدولة، ويجلب من خلاله كل شيء للبلاد.

وأجهشت إليسا، بالبكاء قائلة إن الطبقة السياسية التى تحكم لبنان تعد الأسوأ في لبنان، ولن يكتفى اللبنانيون برحيل رئيس الحكومة بل كافة الطبقة السياسية، مؤكدة "كلن يعنى كلن.. طبقة مستعدة أن يدعكو على جثث العالم"، مشددة على أن تقديم المساعدات للبنان على الهواء يعد شيئا مذلا.

واعتذرت الفنانة إليسا، إلى مقدم البرنامج، وقطعت المكالمة، قبل أن تعود إلى الهواء مرة أخرى لاستكمالها.
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