AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليق أحمد موسى على مشاركة حسن شاكوش في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:40 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
Advertisements
عادل نصار
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشاركة نجم الأغنية الشعبية حسن شاكوش في عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه نزل أمام إحدى اللجان في حي بولاق الدكرور وحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"الناس فرحت جدا بشاكوش وبتسمع وتتصور مع حسن شاكوش ومش مهم كورونا".

وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن نجم الأغنية الشعبية عمل فقرة غنائية وكان فيه تجاوب كبير معه في منطقة بولاق الدكرور في حي الجيزة.
 
واكمل أحمد موسى، ضاحكا: "شاكوش نزل وغنى مع الناس وكله كان وقف ومستمتع بشاكوش وناس كبيرة وشباب وأطفال وكله كان موجود أمام احدى اللجان".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالموتوسيكلات.. زفة خطوبة حسن شاكوش في شوارع بولاق الدكرور..شاهد

حسن شاكوش يحيي حفلا ببولاق الدكرور لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الشيوخ.. صور

دورها سياسي وتنويرى مهم.. أحمد موسى يشيد بأداء مؤسسة أبو العينين في انتخابات الشيوخ

شارك بصورتك من أمام لجنتك.. أحمد موسى يدعو المواطنين لإرسال صورهم من أمام اللجان لعرضها في برنامج على مسئوليتي

الليثي وعمر كمال وكاريكا ونجوم الفن الشعبي يشاركون في انتخابات الشيوخ.. صور

ترشيحاتنا

كيف ترقي نفسك وأسرتك من الحسد والمرض؟ 15 كلمة حث عليها الرسول

هل سيتم مد لانتخابات مجلس الشيوخ ليوم ثالث؟ .. رئيس هيئة الانتخابات يجيب

بفستان مكشوف.. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

تحية وضرب نار.. تعليق تامر أمين على إعلان بوتين إنتاج أول لقاح لكورونا.. فيديو

ماذا تقول عند سماع «الصلاة خير من النوم».. كلمتان لا يعرفهما الكثير

حالة زوجته صعبة.. سهير شلبي تكشف تفاصيل سرقة شقة ابنها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقلل خطر العدوى.. غسول الفم يبطل مفعول كورونا مؤقتا في الحلق

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام