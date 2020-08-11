تعليق أحمد موسى على مشاركة حسن شاكوش في انتخابات الشيوخ

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشاركة نجم الأغنية الشعبية حسن شاكوش في عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه نزل أمام اللجان في حي بولاق الدكرور وحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية. إحدى





وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"الناس فرحت جدا بشاكوش وبتسمع وتتصور مع حسن شاكوش ومش مهم كورونا".





وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن نجم الأغنية الشعبية عمل فقرة غنائية وكان فيه تجاوب كبير معه في منطقة بولاق الدكرور في حي الجيزة.

واكمل أحمد موسى، ضاحكا: "شاكوش نزل وغنى مع الناس وكله كان وقف ومستمتع بشاكوش وناس كبيرة وشباب وأطفال وكله كان موجود أمام احدى اللجان".



