تغطية بالوعة بدون غطاء مطلب أهالى مدينة العاشر من رمضان

استغاث المواطن محمد رضا من محافظة الشرقية، من أهالى مدينة العاشر من رمضان أمام مشروع دار مصر غرب المعهد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود بلوعة بدون غطاء.





ويقول فى رسالته : نعانى من وجود بلوعة بدون غطاء مما قد تعرض حياة المارة للخطر وخصوصا الأطفال، قدمنا أكثر من مناشدة ولم يتم الاستجابة، بالإضافة إلى الشارع الرئيسى يحتاج إلى إعادة تأهيل.





للتواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى:

01004585031





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



