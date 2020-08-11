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أحمد موسى يعرض تقريرا لدور مؤسسة أبو العينين في انتخابات الشيوخ.. ومواطنون يشيدون برجل الصناعة المصرية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:52 م
رجل الصناعة المصرية
رجل الصناعة المصرية محمد أبو العينين
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عادل نصار
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بما تقوم به مؤسسة رجل الصناعة المصرية محمد أبو العينين، من حث المواطنين على عملية الاقتراع والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وتقديم المساعدات الممكنة لتسهيل عملية المشاركة.

وعلق أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة النائب محمد أبو العينين تقدم دورا تنويريا مهما في عملية انتخابات مجلس الشيوخ، داعيا الجميع إلى السير على خطى رجل الصناعة المصرية محمد أبو العينين.

وخلال الحلقة، عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لآراء المواطنين عن حملة رجل الصناعة المصرية محمد أبو العينين في الانتخابات  مجلس الشيوخ، مشيدين بالدور الذي يقوم به وأداء مؤسسته في حث المواطنين على المشاركة في عملية الاقتراع.

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