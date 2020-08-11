AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علياء.. أحمد سعد يعلن لأول مرة عن موعد خطوبته.. تفاصيل

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:47 م
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
Advertisements
البهى عمرو
قال الفنان أحمد سعد، إن الجميع يتواصل معه للاستفسار عن خطوبته، وأكد سعد أن الفترة المقبلة سيتم إعلان التفاصيل الكاملة للخطوبة.

وأضاف أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه بالفعل يرتبط بأحد الفتيات ولكن سيعلن ذلك فى الفترة المقبلة.

وأشار أحمد سعد  إلى أنه غلق صفحات الماضي الخاصة بالحب و الزواج وبدأ صفحة جديدة، وقال أن العظيم نزار قبانى، قال " 60 ألف امرأة قد أحببت، و60 ألف امرأة قد عشقت و لكننى حين رأيتك قد بدأت".

وفى نفس السياق قال تامر أمين أن أحمد سعد سيخطب علياء وهى مصممة ازياء جميلة.

نشر الفنان أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا له عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيته علياء بسيوني.

وظهر أحمد سعد في الصورة الأولى، وهو بجوار خطيبته علياء بسيوني، وفتاة أخرى لم يكشف عن هويتها، في الوقت الذي ظهرت فيه في فيديو لا يتعدى بضع ثوان، وهو يلهو معها بـ «المرجيحة» على الشاطئ. 

يأتي ذلك بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري. 

ترددت علياء بسيوني، مع أحمد سعد في عدد من المناسبات، كان احدثها عيد ميلاد الأخير في منزله بالتجمع الخامس، والتقط الثنائي صورًا رومانسية. 


تمتلك علياء بسيوني، متجرًا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، ويتردد عليه عدد من النجمات ويشترين ملابسهن منه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربنا يقدرني واجي فرحك ونكسرلك الدنيا.. حسن شاكوش يشكر مصممة ديزاين حفل خطوبته.. شاهد

بعد قصة حبه مع علياء بسيوني.. أبرز أزمات أحمد سعد العاطفية

أخبار الفن| النجوم يحتفلون بعيد ميلاد منة شلبي .. أبرز أزمات أحمد سعد العاطفية

القصة الكاملة لـ لعلاقة علياء بسيوني وأحمد سعد.. أبرز أزماته العاطفية.. وتفاصيل انفصاله عن سمية الخشاب وريم البارودي

اسمها ومحل إقامتها.. 5 معلومات عن حبيبة أحمد سعد الجديدة

ريم البارودي ترد على خطوبة أحمد سعد بارتداء فستان زفاف

ترشيحاتنا

بسبب الاشتباكات.. بيان عاجل من الأمن اللبناني لـ المتظاهرين

تامر أمين يعلن تفاصيل مهمة عن لقاح كورونا الروسى.. فيديو

مروان محسن يحتفل بعيد زواجه الأول.. ملأت حياتي بالسعادة والحب

صحفي يفاجئ "الديهي" بسؤال محرج.. والأخير يتحداه على الهواء

بدء صرف المرحلة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من آثار فيروس كورونا

التذكرة من 5 لـ 10 جنيهات .. النقل العام بالقاهرة تتسلم 20 أتوبيسا جديدا تعمل بالغاز.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقلل خطر العدوى.. غسول الفم يبطل مفعول كورونا مؤقتا في الحلق

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام