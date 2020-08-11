علياء.. أحمد سعد يعلن لأول مرة عن موعد خطوبته.. تفاصيل

قال الفنان أحمد سعد ، إن الجميع يتواصل معه للاستفسار عن خطوبته، وأكد سعد أن الفترة المقبلة سيتم إعلان التفاصيل الكاملة للخطوبة.





وأضاف أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أنه بالفعل يرتبط بأحد الفتيات ولكن سيعلن ذلك فى الفترة المقبلة.





وأشار أحمد سعد إلى أنه غلق صفحات الماضي الخاصة بالحب و الزواج وبدأ صفحة جديدة، وقال أن العظيم نزار قبانى، قال " 60 ألف امرأة قد أحببت، و60 ألف امرأة قد عشقت و لكننى حين رأيتك قد بدأت".





وفى نفس السياق قال تامر أمين أن أحمد سعد سيخطب علياء وهى مصممة ازياء جميلة.





نشر الفنان أحمد سعد ، صورة ومقطع فيديو قصيرا له عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيته علياء بسيوني .

وظهر أحمد سعد في الصورة الأولى، وهو بجوار خطيبته علياء بسيوني، وفتاة أخرى لم يكشف عن هويتها، في الوقت الذي ظهرت فيه في فيديو لا يتعدى بضع ثوان، وهو يلهو معها بـ «المرجيحة» على الشاطئ.

يأتي ذلك بعدما ظهر الفنان أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري.

ترددت علياء بسيوني، مع أحمد سعد في عدد من المناسبات، كان احدثها عيد ميلاد الأخير في منزله بالتجمع الخامس، والتقط الثنائي صورًا رومانسية.



تمتلك علياء بسيوني، متجرًا لبيع الأزياء النسائية المستوردة، ويتردد عليه عدد من النجمات ويشترين ملابسهن منه.



