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أخبار العالم

ترامب: الديمقراطيون يعارضونني في كل شيء خاصة علاج كورونا والدين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الذين يقولون إن عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين" غير فعال في الوقاية من كورونا، يقولون ذلك لمجرد أنه قال إنه فعال.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، قال ترامب إنه هيدروكسي كلوروكين كان سيصبح الأكثر استخداما إذا لم يعلن تأييده له كعلاج فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو إذا قال إنه غير فعال.

وأضاف ترامب:"العقار لا يسبب أي مشكلة"، مشيرا إلى أنه استخدمه شخصيا كإجراء وقائي ضد الفيروس في مايو الماضي.

وتابع:"بمجرد أن قلت ذلك، قالوا أوه، هذا غير فعال. لقد أصيبوا بالجنون. مازالوا كذلك على تويتر، يحتل المركز الاول طوال الوقت".

وقال :إن الديمقراطيين يعارضون كل ما يفعله، وتحديدًا هيدروكسي كلوروكوين والدين، مشيرا إلى ظهوره في كنيسة القديس يوحنا في واشنطن العاصمة وسط احتجاجات جورج فلويد في وقت سابق من هذا الصيف.

 في 1 يونيو، استخدم ضباط إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة لافاييت لتطهير الحديقة من أجل خلق مسار لترامب للسير نحو الكنيسة، حيث حمل كتابًا مقدسًا لالتقاط صورة.

ويشار إلى أن مستشار البيت الأبيض وكبير علماء الفيروسات الأمريكيين أنتوني فاوتشي كان قد صرح بأن  كل البيانات العلمية الموجودة تظهر أن هيدروكسي كلوروكين ليس فعالا في علاج كورونا.

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