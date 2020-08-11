AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يحكمنا نظام طائفى.. إليسا: تفجير مرفأ بيروت عمل مدبر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:47 م
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة اللبنانية إليسا،إن حادث تفجير مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس الجارى، "أكيد مدبر"، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كانوا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة فى مرفأ يعد شريانا حيويا فى البلاد.

وأضافت " إليسا"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس ورئيس الحكومة كانوا يعلمون بوجود المواد التى أدت إلى الكارثة و"طنشو "،

 وتابعت:"ولذلك لم نعد نثق فى هذه الطبقة السياسية وأن شاء الله نخلص من الطبقة الفاسدة .ومن أجل ذلك طالبنا دول العالم بأن يسلموا المساعدات للشعب وليس الحكومة لأنهم راح يسرقوا المساعدات ويبيعوها".

وأشارت "إليسا"، إلى لبنان تحكمها الطائفية، وتابعت:"للأسف نحن محكومين بنظام طائفى"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة اللبنانية: السلطة العسكرية تتولى المحافظة على الأمن

وائل جسار: جاء وقت استقالة الطبقة السياسية.. وكل الحكومات مسئولة عن انفجار مرفأ بيروت

هجوم محتمل وراء انفجار بيروت.. جنبلاط: نطالب بلجنة تحقيق دولية ولا نثق بالحكومة

إخفاء أدلة وتهديدات بالقتل.. تفاصيل جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت

راح يسرقونا ويبيعوا المساعدات ..نيشان: الشعب اللبناني يعيش صدمة و غضبا عارما في الشارع ..فيديو

جنبلاط: أطالب بمحاكمة الحكومة اللبنانية وتعليق المشانق لوزرائها

ترشيحاتنا

المصل واللقاح يوضح سبب زيادة إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.. فيديو

بروكيتش: وقعت عقدا رسميا مع الأهلي لمدة عامين.. فيديو

عمرو دياب يفاجئ جمهوره بـ أماكن السهر قريبا

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت زيت الزيتون على الريق؟

التذكرة من 5 لـ 10 جنيهات .. النقل العام بالقاهرة تتسلم 20 أتوبيسا جديدا تعمل بالغاز.. صور

تحية وضرب نار.. تعليق تامر أمين على إعلان بوتين إنتاج أول لقاح لكورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقلل خطر العدوى.. غسول الفم يبطل مفعول كورونا مؤقتا في الحلق

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام