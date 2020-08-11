يحكمنا نظام طائفى.. إليسا: تفجير مرفأ بيروت عمل مدبر

قالت الفنانة اللبنانية إليسا،إن حادث تفجير مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس الجارى، "أكيد مدبر"، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كانوا على علم بوجود هذه المواد المتفجرة فى مرفأ يعد شريانا حيويا فى البلاد.





وأضافت " إليسا"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس ورئيس الحكومة كانوا يعلمون بوجود المواد التى أدت إلى الكارثة و"طنشو "،





وتابعت:"ولذلك لم نعد نثق فى هذه الطبقة السياسية وأن شاء الله نخلص من الطبقة الفاسدة .ومن أجل ذلك طالبنا دول العالم بأن يسلموا المساعدات للشعب وليس الحكومة لأنهم راح يسرقوا المساعدات ويبيعوها".





وأشارت "إليسا"، إلى لبنان تحكمها الطائفية، وتابعت:"للأسف نحن محكومين بنظام طائفى"