خبير بالمركز المصري للفكر: إجراء انتخابات الشيوخ دليل على نجاح الدولة

قال صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ دليل على نجاح الدولة المصرية.





وأضاف صبحي عسيلة في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" الدولة المصرية حرصت على خروج تجربة انتخابية حقيقية بقيادة الهيئة الوطنية للانتخابات التي قدمت نموذج في التنظيم والالتزام ".





وتابع صبحي عسيلة:" لاحظت مشاركة كبيرة من الشباب والمرأة في انتخابات مجلس الشيوخ ".





واكمل صبحي عسيلة :" لم نتوقع مشاركة الشباب بهذه الكثافة ورصدنا أن الاقبال على التصويت كان مقبولا في القاهرة يتزايد في القرى والريف ".





ولفت صبحي عسيلة :" لاحظنا مشاركة من ذوي الهمم في انتخابات مجلس الشيوخ ومختلف فئات الشعب أيقنوا أهمية خطوة انتخابات مجلس الشيوخ ".