AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير بالمركز المصري للفكر: إجراء انتخابات الشيوخ دليل على نجاح الدولة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ دليل على نجاح الدولة المصرية.

وأضاف صبحي عسيلة  في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، :" الدولة المصرية حرصت على خروج تجربة انتخابية حقيقية بقيادة الهيئة الوطنية للانتخابات التي قدمت نموذج في التنظيم والالتزام ".

وتابع صبحي عسيلة:"  لاحظت مشاركة كبيرة من الشباب والمرأة في انتخابات مجلس الشيوخ ".

 واكمل صبحي عسيلة :" لم نتوقع مشاركة الشباب بهذه الكثافة ورصدنا أن الاقبال على التصويت كان مقبولا في القاهرة يتزايد في القرى والريف ".

 ولفت صبحي عسيلة :"  لاحظنا مشاركة من ذوي الهمم في انتخابات مجلس الشيوخ  ومختلف فئات الشعب أيقنوا أهمية خطوة انتخابات مجلس الشيوخ ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشهد مرحلة بناء الإنسان.. هبة عبد العزيز: أدعو المرأة للمشاركة في انتخابات الشيوخ

استطلاع لـ البحوث الاجتماعية حول مجلس الشيوخ.. أستاذ علوم سياسية توضح تفاصيله

الاتحاد العام لشباب العمال: المشاركة في انتخابات الشيوخ ضرورة وواجب وطني

بسبب تعديل 2014.. أحمد موسى للمصريين: محدش يقدر يقولك انتخب مين بكرة

بدراوي: نجاح انتخابات الشيوخ متوقف على المشاركة الكثيفة للمواطنين

محمد الوحش: الإقبال الكبير على انتخابات مجلس الشيوخ صورة مفرحة ومشرفة

ترشيحاتنا

بـ 5 توابل.. أقوى مشروب لحرق الدهون

دعاء ختم القرآن للميت.. وأفضل 5 أعمال صالحة يطلبها المتوفى من أهله

للشاورما والكريب.. طريقة عمل عجينة العيش السوري

إغماءات وهبوط عام.. الصحة: حالات مرضية بسيطة خلال اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

الفنانة إليسا باكية: تقديم المساعدات للبنان على الهواء شيء مذل

تحذير من ارتداء الأحذية الخفيفة أثناء القيادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادثة في تركيا.. نجمة شهيرة مهددة بـ بتر ساقها

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور

بـ 5 توابل.. أقوى مشروب لحرق الدهون