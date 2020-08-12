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بين الناس

أم تستغيث بوزارة الصحة: نفسى ابنى يتعالج على نفقة الدولة.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاثت السيدة جاكلين فوزى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة ، لمساعدتها فى علاج نجلها على نفقة الدولة . 

وتقول فى رسالتها : ابنى فادي فهد الياس جورج ، 7 سنوات ،  من نقص في معامل التجلط التاسع اي نقص في فاكتور٩ اراعي ابني لوحدي بتكاليف العلاج تصل ل 30 الف جنية شهريا .

مناشدة  المسوءلين بسهولة اجراءات صرف علاج هيموفيليا دون امر شرا ، وشهري مثل مرض السكر تحت اي ضمان برجوع الفارغ ونظرا لقرار وزارة الصحة للامراض المزمنة ولان تاخر العلاج يسبب اعاقه ارجو مراعاه اني بصرف لوحدي و اعاني من مرض السكر وصرع ونزيف رحم وروماتويد ابني ليس له غيري ارجو مراعاه قسوة المرض

للتواصل مع الحالة : 
01211164017
01011657186
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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