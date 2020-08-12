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تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تنظم دورة ببرنامج علم النفس الإيجابي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بُعد لشهر أغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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يأتى ذلك فى اطار السعى  الى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة . 

تهدف الدورة إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.

ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20 ساعات تدريبية لكل برنامج . 

 ومن ضمن هذه البرامج  ، برنامج علم النفس الايجابي يومي 12 - 13 أغسطس 2020 ويحاضر فيه الدكتور أحمد صلاح استاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية.
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