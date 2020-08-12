الأجواء هادئة .. القومي لحقوق الإنسان: ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ مع انكسار موجة الحر

قال نبيل شلبي مدير وحدة دعم الانتخابات بالمركز القومي لحقوق الانسان، إن غرفة عمليات المركز تابعت سير عملية الانتخابات في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون إي"، أن اجواء اليوم الاول من انتخابات مجلس الشيوخ هادئة ومقبولة .





وتابع:" مع انخفاض درجات الحرارة وانكسار موجة الحر اترفعت نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ".





وأكمل " لدينا متابعين منتشرين في مختلف محافظات الجمهروية لمتابعة سير العملية الانتخابية ".





وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر اليوم الأربعاء حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.



