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رياضة

اتحاد السلة يحدد شروط قيد اللاعبين في الموسم الجديد وموعد فتحها.. وموقف الأجانب

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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عبدالله هشام
أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة المهندس حسين البشبيشي عضو مجلس الإدارة نشرة قيد اللاعبين والأجهزة الفنية وكذلك نماذج انضمام اللاعبين ونموذج قائمة قيد اللاعبين للموسم الرياضي الجديد 2020 /2021.


وسيتم سداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة على عقود اللاعبين طبقًا لللقانون رقم 83 لسنة 2020 (بند 21) بفرض رسمي تنمية الموارد المالية للدولة.

وجاءت بعض البنود كالآتي:
يتم تسجيل لاعبي الفرق تحت 16،14،13،12،11،10،9،8 سنوات أولاد وبنات الخاصة بالنادي عن طريق الفرع خلال الفترة من 1/8/2020 حتى 31/8/2020.

يتم تسجيل لاعبي الفرق تحت 18، 20 سنة والدرجة الأولى رجال وسيدات والممتاز (ب) سيدات بالنادي عن طريق الفرع اعتبارًا من 1/9/2020 وحتى 30/9/2020.

يتم تسجيل لاعبي الممتاز (ا) رجال وسيدات والممتاز (ب) رجال خلال الفترة من 15/9/2020 وحتى 15/10/2020 عن طريق الاتحاد مباشرة دون الرجوع إلى الفرع.
يتم فتح القيد مرة أخرى (فترة استثنائية) اعتبارًا من 1/10/2020 وحتى 15/10/2020 لجميع المراحل السنية برسوم إضافية على أن تخفيض 50% لمراكز الشباب.

لن يسمح بانتقال أي لاعب من نادي إلى ناد آخر إلا بموجب استغناء رسمي (مرفق) أو إعارة (مرفق) معتمد من النادي والفرع ويسري ذلك على جميع المراحل السنية.

بالنسبة لانتقالات اللاعبين الشتوية، يتم فتح باب القيد عن طريق الاتحاد وذلك اعتبار من 1/1/2021 حتى 31/1/2020 لعدد 2 لاعب/ لاعبة لكافة المراحل السنية ناشئين وناشئات ولفرق الدرجة الأولى رجال وسيدات وذلك إما بتقديم استغناء رسمي معتمد من النادي المقيد به اللاعب أو تعاقد رسمي أو بالإعارة على النماذج المعتمدة من الاتحاد ويكون بموافقة اللاعب والناديين وذلك بمضاعفة رسوم الإضافة المقررة للمراحل السنية المختلفة.
بالنسبة لإعارة اللاعبين، يمكن للأندية إعارة اللاعبين الصاعدين من تحت 20 سنة إلى الدرجة الاولى رجال واللاعبات الصاعدات تحت 18 سنة إلى الدرجة الأولى سيدات وبما لا يزيد عن لاعبان/لاعبتان لأندية أخرى لموسم رياضي واحد وذلك بموافقة اللاعب على الاعارة للنادي الذي سيعار إليه وذلك برسم قدره 1000 جنيه على ان يتم اخطار اللاعب/اللاعبة المعارين في موعد اقصاه 1/10/2020 وإلا يكون اللاعب الذي لم يتم تسجيله أو إعارته في الموعد المحدد للإعارة حر في أن ينتقل لأي ناد آخر.. 
بالنسبة لقيد اللاعب الأجنبي، يتم تسجيل اللاعب/اللاعبة الأجنبي اعتبارًا من بداية الموسم حتى قبل بدء مباريات دوري السوبر على أن يتم سداد نسبة من عقد اللاعب بواقع 5% بحد أدنى 2280 دولارا شاملة ضريبة القيمة المضافة، ورسم تسجيل 100 دولار، وفي حالة عدم التسجيل حتى هذا التاريخ لا يحق للنادي تسجيله حتى النهاية الموسم.
ويجوز أن يستبدل اللاعب/اللاعبة الأجنبي بلاعب آخر أجنبي وذلك في موعد أقصاه بداية مباريات Play Off على أن يتم سداد نسبة من عقد اللاعب بواقع 10% بحد أدنى 3420 دولارا (شاملة ضريبة القيمة المضافة) ورسم تسجيل 200 دولار.
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