برلمانى: النواب والأحزاب حريصون على دعم مرشحيهم على المقاعد الفردية للشيوخ

قال النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب، إن هناك اهتمام حقيقى من الاحزاب بدعم المرشحين على المقاعد الفردية و على القوائم من جهة اخرى.





و اشار "عبد العال" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، آلى ان الاحزاب و نوابهم يحرصون ايضا على دعم مرشحيهم على المقاعد الفردية او القوائم في مجلس الشيوخ سواء عبر قواعدهم الحزبية أو نوابهم في البرلمان .



