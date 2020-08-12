"الريف أكثر من المدن".. طارق فهمي: أنماط التصويت في السنوات الأخيرة تميل بقوة إلى شريحة المرأة.. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن أنماط التصويت في السنوات الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو تميل بقوة الى شريحة المرأة مؤكدا ان التصويت في الريف يكون أكثر من المدن .





وأضاف طارق فهمي خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن قدرة الحشد الكبيرة تتركز في كتل تصويتية كاملة واكد علي ان هناك نسبة أمية كبيرة .





طارق فهمي ، ان الاعلام هو الذي يصوت وليس المواطن وجميع دول العالم بها ناخبين لا يعرفون من ينتخبون . وأوضحالذي









وتابع : أن الدولة المصرية استطاعت عمل انتخابات بمهارة كبيرة في ظل أزمة فيروس كورونا لافتا الى ان هناك كثير من دول العالم قامت بتأجيل الانتخابات .



