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"الريف أكثر من المدن".. طارق فهمي: أنماط التصويت في السنوات الأخيرة تميل بقوة إلى شريحة المرأة.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:01 ص
طارق فهمي
طارق فهمي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن أنماط التصويت في السنوات الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو تميل بقوة الى شريحة المرأة مؤكدا ان التصويت في الريف يكون أكثر من المدن .

وأضاف طارق فهمي خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن قدرة الحشد الكبيرة تتركز في كتل تصويتية كاملة واكد علي ان هناك نسبة أمية كبيرة .

وأوضح طارق فهمي ، ان الاعلام هو الذي يصوت وليس المواطن وجميع دول العالم بها ناخبين لا يعرفون من ينتخبون .


وتابع : أن الدولة المصرية استطاعت عمل انتخابات بمهارة كبيرة في ظل أزمة فيروس كورونا لافتا الى ان هناك كثير من دول العالم قامت بتأجيل الانتخابات .

واستكمل : ان اليوم الاول للانتخابات مر بشكل جيد مؤكدا علي ان المصريين لديهم عزوف انتخابي في كثير من الأمور .
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