الخشت يكشف تفاصيل تواصله مع إدارة "كامبريدج" بسبب احتجاجات أولياء الأمور

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إنه تلقى اتصالات من أولياء الأمور لطلاب كامبريدج الثانوية ، يعبرون عن غضبهم من تقييم الامتحانات لأبنائهم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن تقويم كامبريدج لطلاب الثانوية البريطانية غير عادل ويمثل ظلمًا للطلاب.





وأشار إلى أن الأزمة تخص الثانوية البريطانية بنظام كامبريدج، وكشف أن التقويم خالف المعايير المعلنة سابقًا المعتمدة على التكليفات و الامتحانات القصيرة و امتحانات المحاكاة.





وأوضح أن تقويم كامبريدج غير مفهوم، وظالم للطلاب، ولذلك تم التواصل مع المسئولين لحل هذه الأزمة ولفت إلى أنه يسعي لتوصيل صوت أولياء أمور الطلاب، والتوصل لحل.



