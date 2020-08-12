بعد أول يوم لانتخابات مجلس الشيوخ.. نواب: شهادة نجاح للدولة وللقيادة السياسية وميلاد للأحزاب.. ويؤكدون: الدولة واجهت تحديات كورونا بإجراءات وقائية تحقق التوازن في إجراء الاستحقاق السياسي

نواب: أعضاء مجلس النواب عادوا لدوائرهم لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

توقعات برلمانية بزيادة المشاركة خلال الساعات القادمة من اليوم الثانى





وأشار نواب البرلمان بنجاح اليوم الأول للتصويت على انتخابات الشيوخ وتوقعوا زيادة نسبة المشاركة خلال اليوم الثاني وأكد النواب أن إجراء الانتخابات تمت وفق إجراءات احترازية حققت التوازن بين صحة المواطنين واستكمال الاستحقاق الانتخابي في ظل التحديات التي تواجه الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقام أعضاء مجلس النواب بتحركات مكثفة في المحافظات لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خلال اليومين الاول والثاني للتصويت حيث حرص النواب على العودة لدوائرهم الانتخابية لدعم مرشحي أحزابهم على المقاعد الفردية.





وكذلك دعم مرشحيهم على القائمة الوطنية التي تضم أحزاب مستقبل وطن، حزب حماة وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الوفد بالاضافة لأحزاب المؤتمر، و حزب الحركة الوطنية المصرية و حزب التجمع ، و الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، و حزب مصر الحديثة ، و حزب الحرية المصري، و حزب الإصلاح والتنمية .





وأكد النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب والمتحدث باسم البرلمان: "أن اليوم الاول لانتخابات مجلس الشيوخ نجح بمشاركة المواطنين في ظل التحديات التي تواجه الدولة و منها ازمة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف في تصريحات خاصة "ما حدث هو بمثابة شهادة نجاح للدولة وللقيادة السياسية وشهادة ميلاد للأحزاب السياسية التي حرصت على التواجد على الأرض لدعم المرشحين ولإثبات وجودها سياسياً.





وأشار المتحدث باسم البرلمان إلى أهمية حث المواطنين على المشاركة خلال الساعات القادمة لدعم الحياة السياسية والنيابية عبر شرح أهمية الغرفة الثانية والتعريف باختصاصاتها التي حددها الدستور.





وقال النائب فؤاد بدراوي عضو مجلس النواب " النواب عادوا لدوائرهم لدعم مرشحي أحزابهم ولدعم القائمة الوطنية التي شارك فيها اغلب الاحزاب والقوي السياسة مؤكدًا في تصريحات خاصة على أهمية شرح وجود غرفة تشريعية ثانية في الحياة السياسية .





وأكد النائب د مجدي مرشد عضو مجلس النواب انه كان هناك حرص من النواب لزيادة نسبة المشاركة في مختلف المحافظات وقال في تصريحات خاصة " النواب عادوا لدوائرهم في الوجه البحري و القبلي لحث الجماهير و المواطنين على المشتركة ايمانا منهم بأهمية وجود الغرفة التشريعية الثانية وأهمية دورها في الحياة السياسية .





وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان اليوم الاول نجح وأن التحركات خلال الساعات القادمة تستهدف زيادة نسبة المشاركة خلال الساعات القادمة.





وأضافت في تصريحات خاصة أن القوى العمالية حرصت على المشاركة في معركة الشيوخ و ان النواب حرضوا على التوعية بأهمية الغرفة التشريعية الثانية بما يحفز الجماهير على المشاركة .





و قال النائب هاني اباظة عضو مجلس النواب ان النواب عادوا لدوائرهم لحث الجماهير على المشاركة في هذا الاستحقاق الهام وأضاف في تصريحات خاصة " النواب ايضا يدعمون احزابهم لتحقيق مزيد من التواجد في الحياة السياسية سواء المرشحين على القائمة أو الفردي.





وأكد النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب " هناك اهتمام حقيقي من الأحزاب بدعم المرشحين على المقاعد الفردية و على القوائم من جهة اخرى وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الأحزاب ونوابهم يحرصون أيضا على دعم مرشحيهم على المقاعد الفردية أو القوائم في مجلس الشيوخ سواء عبر قواعدهم الحزبية أو نوابهم في البرلمان .