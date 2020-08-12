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توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: السيسي شارك في انتخابات الشيوخ كمواطن.. «تاج الدين» يوضح تطورات اكتشاف لقاح روسي لـ كورونا.. هاني شاكر لـ«فلوكس»: أنا مش ملطشة يا حبيبي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أهمية دور مجلس في المرحلة المقبلة، مطالبا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات.

علق الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوى، مشددًا على أنه لم يسعى إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض، وتابع:"هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبى .. اعمل أفلام بعيد عنى.. أنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا ..حسبى الله ونعمة الوكيل".

قال الفنان أحمد سعد، إن الجميع يتواصل معه للاستفسار عن خطوبته، وأكد سعد أن الفترة المقبلة سيتم إعلان التفاصيل الكاملة للخطوبة.

وجهت مذيعة قناة " اكسترا نيوز "، سؤالا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلة:" هل سيكون هناك زيادة في أيام انتخابات مجلس الشيوخ إلى يوم ثالث؟" 

قال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الموجة الحالية لفيروس كورونا هي موجة داخل الموجة الأولى وهذا حدث نتيجة تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية .

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن اللقاح الروسي ليس دواء لعلاج فيروس كورونا ولكنه لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا ويعطي مقاومة ويعمل علي إنتاج أجسام مناعية .

قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها منزعجة من واقعة سرقة منزل ابنها عمرو أحمد سمير، خلال الأيام الماضية، مؤكدة ان المتهمين سرقوا جميع الأشياء الموجودة فى الشقة.

كشف إبراهيم البغدادي طالب مصري في إحدى كليات الطب في روسيا، تفاصيل اللقاح الروسي الجديد لفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
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