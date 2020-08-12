خوفاً من الأمراض.. سكان شارع الجمعية الزراعية بشربين في الدقهلية يشكون سوء الصرف الصحي

شكا المواطن محمد سعد محمود المرسى، من أهالى مركز شربين فى محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مياه الصرف الصحى فى شارع الجمعية الزراعية والدمناوى بمنطقة مركز شربين محافظة الدقهلية منذ مدة طويلة وعدم وجود صرف صحى بالمنطقة إلا بالجهود الذاتية ومما أدى إلى تكاثر الحشرات والأمراض، والخوف من العدوى.





وطالب فى شكواه المسئولين فى شركة الصرف الصحى وفى المحافظة لرفع المعاناة عن الأهالى، خاصة فى ظل انتشار العدوى بالأمراض.





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