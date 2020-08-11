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رئيس مجلس نادى الشباب المصرى: قمنا بتدريب 56 ألف شاب في جميع محافظات الجمهورية.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:58 م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
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إبراهيم القادري
قال محمد ممدوح رئيس مجلس نادى الشباب المصرى ، إن التجارب التي تنتجها الدولة المصرية في هذه المرحلة هي لتأهيل الشباب وهذا للتأهيل قبل التمكين وهذا ما اتجهت إليه الدولة المصرية مبكرا .

وأضاف محمد ممدوح خلال لقائه في برنامج "قلب مصر " الذي يقدمه الإعلامي مصطفى ابو عطا المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الشباب الذين تولوا مناصب نواب المحافظين  خضعوا لدورات تدريبية داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤكدا علي ان الدولة تدعم منظمات العمل المدني حتى تقوم بدورها .

وأوضح محمد ممدوح ، ان المجتمع المدني هو قاطرة التنمية مؤكدا علي وجود نواب شباب في جميع المحافظات.

وتابع : ان الشباب يتم تدريبهم في العديد من المجالات  لافتا الى ان هناك 317 برنامج لتدريب الشباب قام بها مجلس نادي الشباب .

واستكمل : أن مجلس نادي الشباب المصري قام بتدريب أكثر من 56 ألف شاب من جميع محافظات الجمهورية .
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