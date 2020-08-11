رئيس مجلس نادى الشباب المصرى: قمنا بتدريب 56 ألف شاب في جميع محافظات الجمهورية.. فيديو

قال محمد ممدوح رئيس مجلس نادى الشباب المصرى ، إن التجارب التي تنتجها الدولة المصرية في هذه المرحلة هي لتأهيل الشباب وهذا للتأهيل قبل التمكين وهذا ما اتجهت إليه الدولة المصرية مبكرا .





محمد ممدوح خلال لقائه في برنامج "قلب مصر " الذي يقدمه الإعلامي مصطفى ابو عطا المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن الشباب الذين تولوا مناصب نواب المحافظين خضعوا لدورات تدريبية داخل الوطنية للتدريب مؤكدا علي ان الدولة تدعم منظمات العمل المدني حتى تقوم بدورها . وأضافمصطفىالأكاديميةحتى





وأوضح محمد ممدوح ، ان المجتمع المدني هو قاطرة التنمية مؤكدا علي وجود نواب شباب في جميع المحافظات.





وتابع : ان الشباب يتم تدريبهم في العديد من المجالات لافتا الى ان هناك 317 برنامج لتدريب الشباب قام بها مجلس نادي الشباب .



