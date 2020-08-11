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أخبار البلد

دولة تسجل أقل إصابات ووفيات بـ أفريقيا.. خريطة كورونا في القارة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:54 م
ساو تومي وبرينسيب
ساو تومي وبرينسيب
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أمينة الدسوقى

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى دول أفريقيا، حيث سجلت دولة جنوب أفريقيا أعلى معدلات إصابة بكوفيد 19، وبلغ إجمالي الحالات 563.6 ألف إصابة، أى ما يقرب من نصف حالات الإصابة فى أفريقيا بالكامل "1,055,964"، وخلال السطور التالية ننشر خريطة إصابات كورونا بأفريقيا.


سجلت جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية أقل عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد فى القارة بأكملها حيث بلغ حجم الإصابات بفيروس كورونا 878 حالة إصابة، كما وصل إجمالي الوفيات إلى 15 حالة.


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وتعد جمهورية ساو تومي وبرينسيب دولة جزرية تقع على الساحل الغربي الإستوائي بمنطقة وسط أفريقية، كما أنها  ثاني أصغر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان وتتحدث البرتغالية.

وفيما يلي ننشر خريطة الإصابات بفيروس كورونا فى أفريقيا.

نيجيريا: 46.9 ألف حالة 
الجزائر: 35.2 ألف حالة
كينيا : 26.9 آلاف حالة
الجابون :  8 آلاف حالة إصابة
زامبيا: 8.2 ألف حالة
غانا: 41.2 ألف حالة
كوت ديفوار: 16.8 ألف حالة
السنغال: 11.3 ألف حالة
زيمبابوي: 4.7 ألف حالة
ملاوي: 4.7 ألف حالة
موزمبيق: 2.4 ألف حالة
الكاميرون:  17.6 ألاف حالة

وكانت سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ   فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات  فى دول القارة الأفريقية إلى 1,055,964 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  23,582 حالة وفاة وتعافى 744,438 حالة من   فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


وكان طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية قال: "نحن على تواصل وثيق مع روسيا والمحادثات تتواصل. المرحلة التي تسبق الترخيص لأي لقاح تمرّ عبر آليات صارمة"، وذلك تعليقا على إعلان روسيا التوصل للقاح ضد  فيروس كورونا المستجد.


وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن "مرحلة ما قبل الترخيص تتضمن مراجعة وتقييما لكل بيانات السلامة والفعالية المطلوبة التي جمعت خلال مرحلة التجارب السريرية"، مشيرا إلى أنه "وضعت منظمة الصحة العالمية آلية ترخيص مسبق للقاحات ولكن أيضًا للأدوية".

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