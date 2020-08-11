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برلمان

متحدث البرلمان: اليوم الأول لانتخابات الشيوخ شهادة نجاح للدولة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم البرلمان، أن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ نجح بمشاركة المواطنين في ظل التحديات التي تواجه الدولة، ومنها أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "حسب الله"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الانتخابات بمثابة شهادة نجاح للدولة والقيادة السياسية، وشهادة ميلاد للأحزاب السياسية التي حرصت على التواجد لدعم المرشحين ولإثبات وجودها سياسيا.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أهمية حث المواطنين على المشاركة في الساعات القادمة؛ لدعم الحياة السياسية والنيابية عبر شرح أهمية الغرفة الثانية والتعريف باختصاصاتها التي حددها الدستور.

يشار إلى أنه انطلقت اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غدٍ، الأربعاء، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.

وتجري الانتخابات لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، فيما يعين الرئيس وفقا  للقانون 100 آخرين حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الايدلوجيات.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.
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