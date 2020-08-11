متحدث البرلمان: اليوم الأول لانتخابات الشيوخ شهادة نجاح للدولة

أكد النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم البرلمان، أن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ نجح بمشاركة المواطنين في ظل التحديات التي تواجه الدولة، ومنها أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف "حسب الله"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الانتخابات بمثابة شهادة نجاح للدولة والقيادة السياسية، وشهادة ميلاد للأحزاب السياسية التي حرصت على التواجد لدعم المرشحين ولإثبات وجودها سياسيا.





وأشار المتحدث باسم البرلمان، إلى أهمية حث المواطنين على المشاركة في الساعات القادمة؛ لدعم الحياة السياسية والنيابية عبر شرح أهمية الغرفة الثانية والتعريف باختصاصاتها التي حددها الدستور.



