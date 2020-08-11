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أخبار البلد

المستشار نجيب جبرائيل: مشاركة المرأة وكبر حجم استمارة الاقتراع أبرز ملاحظات اليوم الأول

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:52 م
المستشار نجيب جبرائيل
المستشار نجيب جبرائيل
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سامح سلام
تفقد المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عدد من اللجان الانتخابية في أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ التى تستمر على مدة يومين بجميع محافظات الجمهورية.

وقام جبرائيل بجولات في عدد من اللجان الانتخابية، أبرزها لجان مدرسة التوفيقية الثانوية بشبرا، ومدرسة على بن ابى طالب حيث تقابلوا مع السادة القضاء رؤساء اللجان والذين اكدوا سهولة ويسر العملية الانتخابية وانه لا يوجد تأثير على الناخب.

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وقال جبرائيل إنه لاحظ وجود عدد من الشكاوي بسبب كبر حجم استمارة الاقتراع وتعدد الرموز وصغر حجمها مما يصعب على الناخب الإدلاء بصوتة بسهولة، وأن الأمر يأخذ وقتا طويلا، لافتا إلى أنه من أبرز ملاحظات اليوم الأول ارتفاع نسب مشاركة المرأة في عملية التصويت. 

وأكد  أن منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وجهت الشكر لأجهزة الأمن لجهودها في  لتأمين اللجان والحفاظ على النظام العام خارج اللجان، مشيرا إلى المنظمة تتلقى تقارير آداء العملية الانتخابية من خلال مندوبيها في محافظات الغربية والإسكندرية والوادي الجديد والشرقية والإسماعيلية وكفر الشيخ، حيث أكدوا جميعا على سهولة ويسر عملية الاقتراع بكافة اللجان.

شارك في الجولة عزت إبراهيم الأمين العام للمنظمة وعاطف عدلى مدير مكتب رئيس المنظمة وأعضاء مجلس الأمناء مايكل اندراوس رئيس لجنة تقصى الحقائق والقس  سمير رمزى ومحمد علم الدين ورأفت حبيب عضو مجلس الأمناء وماهر يعقوب عضو مجلس الامناء.

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