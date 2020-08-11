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رياضة

عضو مجلس النادى المصري: لا نريد أن نكون سببا فى إلغاء الدوري.. وما يحدث فى الإعلام كارثة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:53 م
عدنان حلبية
عدنان حلبية
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محمد رشاد
علق عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن تطورات الأزمة التي يعاني منها فريق الكرة الأول، بعد إصابة 21 حالة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الزمالك": "غدًا سنجري مسحة طبية لحوالي 47 شخصًا، لاعبين وجهاز فني وإداري و، حتى الآن لا نستوعب ما يحدث".

وأضاف: "المشكلة أن هناك بعض الإعلاميين يجرمون ما حدث في نادي المصري وأن هذا تقصير منا، وما يتم في الإعلام مؤلم وهذا أمر في منتهى الغرابة".

وتابع: "تم حجز بعض لاعبي الفريق في المستشفى، ونخشى على باقي اللاعبين، وسمير حلبية يتواصل مع عمرو الجنايني ،و أجرينا مسحات أمس وأول أمس، ونطالب بإجراء مسحة جديدة غدًا لنرى هل سيكون هناك جديد؟ ، لا نريد أن يكون المصري أداة ضغط لإلغاء الدوري، لا يوجد لدينا مشكلة في اللعب ولكن هناك إصابات كثيرة".

واستكمل: "لا أستوعب سبب الإصرار على خوض مباراة الإسماعيلي المقبلة، ولكن أتفهم أن اللجنة الخماسية لا يوجد أمامها وقت لكي يتم تأجيل مباريات أخرى".

وأضاف: "عندما كانت هناك حالات في الإنتاج الحربي لماذا لم تتحدث السوشيال ميديا عنهم مثل المصري واتهمتهم بهذا الجرم مثلما حدث معنا".

واختتم عضو مجلس إدارة المصري: "ما يحدث في الإعلام كارثة، هناك أمر غير منضبط والغرض منه زيادة الفتن والضغائن بين المصريين".
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