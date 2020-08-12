مصيلحي: وجود حالة كورونا أدت لخلل نفسي داخل الاتحاد السكندري .. فيديو

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق شعر بالصدمة من عدد المصابين بفيروس كورونا في المصري.





وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كانت لدينا رغبة في عدم استكمال الدوري، لكننا الآن في أمر واقع".





وأكمل : "فوجئنا بوجود حالة إيجابية في الاتحاد السكندري قبل مباراة الزمالك بساعات قليلة، وهذا تسبب في خلل نفسي داخل الفريق قبل المواجهة، كما أن رزاق سيسيه وعمر الميداني أصيبا بفيروس كورونا".





وأضاف: "ألوم على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في أزمة غياب الأجانب عن الاتحاد، اضطررنا لوضع 19 لاعبا فقط في قائمة الفريق لمباراة الزمالك رغم أن من حقنا وضع 20 لاعبا".





واختتم تصريحاته: "التعادل مع الزمالك نتيجة ممتازة في ظل هذه الظروف".