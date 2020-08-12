AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصيلحي: وجود حالة كورونا أدت لخلل نفسي داخل الاتحاد السكندري .. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:01 ص
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
Advertisements
محمد رشاد
أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق شعر بالصدمة من عدد المصابين بفيروس كورونا في المصري.

وقال مصيلحي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كانت لدينا رغبة في عدم استكمال الدوري، لكننا الآن في أمر واقع".

وأكمل : "فوجئنا بوجود حالة إيجابية في الاتحاد السكندري قبل مباراة الزمالك بساعات قليلة، وهذا تسبب في خلل نفسي داخل الفريق قبل المواجهة، كما أن رزاق سيسيه وعمر الميداني أصيبا بفيروس كورونا".

وأضاف: "ألوم على اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة في أزمة غياب الأجانب عن الاتحاد، اضطررنا لوضع 19 لاعبا فقط في قائمة الفريق لمباراة الزمالك رغم أن من حقنا وضع 20 لاعبا".

واختتم تصريحاته: "التعادل مع الزمالك نتيجة ممتازة في ظل هذه الظروف".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد مصيلحي: الزمالك طلب مبلغا يعادل القيمة المالية لفريق الاتحاد للتعاقد مع سيسيه

معار فى صفوف الاتحاد.. الزمالك يدرس عرضين خارجيين لبيع رزاق سيسيه

وكيل رزاق سيسيه يكشف موقف اللاعب من العودة لـ الزمالك

الاتحاد السكندري يعلن نتيجة مسحة رزاق سيسيه

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الأهلي الصاعد

الاتحاد: رزاق سيسيه وعمر الميداني أصيبا بكورونا واتحاد الكرة لم ينفذ وعده

ترشيحاتنا

هل سيتم مد لانتخابات مجلس الشيوخ ليوم ثالث؟ .. رئيس هيئة الانتخابات يجيب

تامر أمين يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

ماذا يحدث لمرضى السكرى عند تناول اللب السورى

هل يحمي الفلفل الأسود من فيروس كورونا ؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

المصل واللقاح تحسم الجدل حول ظهور الموجة الثانية لكورونا.. فيديو

اتخذوا الحيطة والحذر.. وزارة الري السودانية: ارتفاع كبير في مناسيب مياه النيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توليد الكهرباء.. علماء يكتشفون قدرات خارقة للطوب الأحمر.. صور

بـ 5 توابل.. أقوى مشروب لحرق الدهون

للشاورما والكريب.. طريقة عمل عجينة العيش السوري