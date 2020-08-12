اللجنة الخماسية: تكريم كافة أساطير الكرة المصرية خلال احتفال المئوية القادمة

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن قرار تكريم عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز تم اتخاذه منذ دخوله نادي المائه وقبل ظهور جاحة كورونا .





وأضاف محمد فضل في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن اللجنة الخماسية قررت تكريم كافة الاساطير أصحاب المئوية المصرية خلال الاحتفال القادم .





وتابع:" هذا التكريم سيكون دفعه للاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات ".





وأشار محمد فضل إلي اتخاذ اللجنة الخماسية العديد من القرارت وعلى رأسها تنظيم احتفالية تسليم درع الدوري لهذا الموسم .





وأتم:"الأفكار الجديدة للأجيال الصاعدة وتساهم في تطوير كرة القدم المصرية ".