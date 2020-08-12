القومي للمرأة: التصويت في فترة المساء يكون أكثر من الصباح.. فيديو

قالت أمل عبد المنعم مدير غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إن هناك الكثير من المتطوعين يتابعون سير العملية الانتخابية في اللجان المختلفة، وقمنا برصد تواجد السيدات بكثافة في اللجان المختلفة .





وأضافت "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن الكثير من السيدات تتواصلن معنا؛ لمعرفة موقع اللجان الخاصة بهن ونساعدهن، مؤكدا ان إقبال المرأة على التصويت يكون في الريف أكثر من المدن .





، أن هناك العديد من الشكاوي جاءت إلينا من المرشحين بسبب اختراق مرشحين آخرين للصمت الانتخابي ويقومون بعمل اعلانات لصالحهم . وأوضحت عبد المنعم إليناآخرينويقومون





وتابع : أن التصويت في فترة المساء يكون أكثر من الصباح مؤكدة ان المرأة تأخذ الأسرة كاملة وتذهب للتصويت .



