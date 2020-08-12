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السفير أحمد رشيد: إقبال من المواطنين والتزام بالإجراءات الاحترازية في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ, إنه تم رصد إقبال من المواطنين والتزام بالاجراءات الاحترازية في أول يوم من انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل.

وأضاف السفير أحمد رشيد خطابي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أن بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ هم مجموعة أفراد من 10 دول عربية.

ونوه الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إلى أن هذه البعثة تعمل على رصد ومراقبة هذه الانتخابات.

وأوضح السفير أحمد رشيد، أن المؤشرات الاولية التي توصل اليها عن طريق البعثة في مختلف المحافظات، هي أن الانتخابات بدأت الساعة 9 صباحًا، وأجريت في أجواء هادئة ومنتظمة.

وأشار إلي أنه تم رصد كل الوقائع في العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ؛ لوضع تقرير حول كل الإجراءات في النهاية.

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