إصابة 21 شخصًا في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا.. والمحافظ يطمئن علي المصابين

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم "وصلة بني حسن الشروق" حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 21 شخصًا

وعلي الفور قامت سيارات الإسعاف بالانتقال لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى المنيا العام.





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ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخري بالطريق الصحراوي الشرقي القديم"وصلة بني حسن الشروق"، والذي أسفر عن إصابة 21 شخصًا.





وتابع المحافظ حالة المصابين، بمستشفي المنيا العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.





رافق المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت، مدير هيئة الاسعاف، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.





واطمئن المحافظ علي الحالة العامة للمصابين ومدي احتياجهم لاي نوع من الدعم، معربا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لهم، وموجها جميع المسؤولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف إعانة عاجلة للمصابين، وتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المقررة.



