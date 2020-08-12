هل تعاني من صداع متكرر؟.. قد تكون هذه الأطعمة السبب

هل تعاني من صداع متكرر؟ قد تكون هناك أنواع من الأطعمة سبب ذلك، فقد يشعر البعض بالصداع بمجرد تناولها، وإليك أبرزها وفقا لما يقدمه موقع "بولد سكاى" الهندى.

1. القهوة



قد يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى زيادة احتمالية الإصابة ب الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص. ومع ذلك ، فإن تناول كميات أقل من القهوة يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالصداع النصفي





. 2. الشوكولاته



يمكن للشوكولاتة ، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكاكاو تسبب صداع لدى بعض الأشخاص بسبب وجود مواد كيميائية مثل التيرامين والكافيين.





3. آيس كريم



هو طعام آخر يسبب الصداع. بسبب البرودة الشديدة التي تحفز أعصاب معينة تتحكم في تدفق الدم إلى الرأس ، وتستجيب الأعصاب عن طريق التسبب في تضخم الأوعية الدموية في الرأس.





4. اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل النقانق على مادة النتريت التي يمكن أن تؤدي إلى صداع الشقيقة لدى بعض الأشخاص. لذا ، تجنب تناول اللحوم المصنعة إذا كنت تعاني من الصداع كثيرًا.