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رياضة

سفير مصر في المغرب: مباراتا الأهلي والزمالك بدون جماهير حتى الآن

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:11 ص
سفير مصر بالمغرب
سفير مصر بالمغرب
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حسام الحارتي

أكد السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم ، أن المملكة المغربية اتخذت إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا رغم تزايد الأعداد عقب إجازة عيد الأضحي المبارك.


وقال أشرف إبراهيم في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،:" المغرب اتخذ إجراءات مشددة ضد كورونا، ولكن الأعداد بدأت تزيد في حدود ألف إصابة بشكل يومي بسبب اختلاط العيد والمناسبات".


وأوضح:" هناك اهتمام إعلامي بمباراتي الأهلي والزمالك خاصة أن البطولة مهمة لكلا الفريقين في المغرب و سيواجهان أقوى ناديين في مصر .


وأشار الى أنه لم يتم تحديد تواجد الجماهير في المباراتين حتى الان بسبب انتشار فيروس كورونا ".

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