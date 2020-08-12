سفير مصر في المغرب: مباراتا الأهلي والزمالك بدون جماهير حتى الآن

أكد السفير المصري بالمغرب أشرف إبراهيم ، أن المملكة المغربية اتخذت إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا رغم تزايد الأعداد عقب إجازة عيد الأضحي المبارك.





وقال أشرف إبراهيم في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"،:" المغرب اتخذ إجراءات مشددة ضد كورونا، ولكن الأعداد بدأت تزيد في حدود ألف إصابة بشكل يومي بسبب اختلاط العيد والمناسبات".





وأوضح:" هناك اهتمام إعلامي بمباراتي الأهلي والزمالك خاصة أن البطولة مهمة لكلا الفريقين في المغرب و سيواجهان أقوى ناديين في مصر .





وأشار الى أنه لم يتم تحديد تواجد الجماهير في المباراتين حتى الان بسبب انتشار فيروس كورونا ".