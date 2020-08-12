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رياضة

نُحضِّر حفلاً لـ محمد صلاح.. محمد فضل: سنحتفل بباقي نجوم نادي المائة مثل عبد الله السعيد.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:07 ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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محمد رشاد
كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، أنه يجهز تكريمًا خاصًا لنجم ليفربول والحاصل على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم معه محمد صلاح.

وقال فضل لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "صلاح أسطورة، ومن الصعب أن يحقق أحدا ما حققه، نجهز تكريما يليق بمصر وبه عند عودته، لا يصح أن يكرمه العالم ولا تكرمه بلده ، تواصلت معه وسنكرمه في أقرب وقت يعود له إلى مصر".

تكريم السعيد ولاعبي نادي المئة

وعن هذا الملف، قال فضل: إن اعتزاله منذ عامين فقط يجعله قريبا من لاعبي الدوري المصري ، ندرك تماما حجم الإنجاز الذي حققه عبد الله السعيد بعد دخوله نادي المئة".

وتابع "الإخلاص والاجتهاد في العمل هما السبب فيما وصل له عبد الله السعيد. تواصلت معه قبل أزمة كورونا لتكريمه ، طلبنا 10 كؤوس لتكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المئة، إلا أنها ستختلف في مواصفاتها ، من ليس له ماضي وتاريخ لن يكون له حاضر ومستقبل".

وعن ملفات اتحاد الكرة قال: "تقرر إلغاء قرار خصم 25% من مرتبات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بعد عودة الدوري".

وأضاف: "انتهينا من اللائحة منذ حوالي أسبوعين، وننتظر موافقة فيفا عليها، وبمجرد بوصول الاعتماد وترجمتها؛ سيتم طرحها للرأي العام".

وعن إصابات النادي المصري الـ 23 بكورونا؛ أكد: "نحاول أن نكون الطرف الأقوى لوضع حلول، فاللجنة الطبية تفعل أقصى ما لديها ولا نبخل بأي شيء، وقرار تأجيل مواجهته ضد حرس الحدود؛ كان جماعيا".

وأكمل: "يجب أن يكون هناك وعيا من جميع مسئولي الأندية والإدارات، وتكون على قدر المسئولية بعد قرار عودة النشاط".

واختتم تصريحاته: "دورنا مساعدة الأندية وليس الدخول في صراعات معها، نثق في حسام الزناتي وندعمه لأبعد الحدود، الله يكون في عونه لأن المهمة صعبة وشاقة جدا".
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