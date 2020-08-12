نُحضِّر حفلاً لـ محمد صلاح.. محمد فضل: سنحتفل بباقي نجوم نادي المائة مثل عبد الله السعيد.. فيديو

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، أنه يجهز تكريمًا خاصًا لنجم ليفربول والحاصل على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم معه محمد صلاح.





وقال فضل لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "صلاح أسطورة، ومن الصعب أن يحقق أحدا ما حققه، نجهز تكريما يليق بمصر وبه عند عودته، لا يصح أن يكرمه العالم ولا تكرمه بلده ، تواصلت معه وسنكرمه في أقرب وقت يعود له إلى مصر".