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رياضة

الإنتاج الحربي يعلن عدم وجود إصابات في الفريق بـ كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:26 ص
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
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محمد رشاد
كشف خالد مهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة بنادي الإنتاج الحربي عن عدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في الفريق.

ونفى مهدي أن يكون هناك مساس بحقوق نادي الإنتاج الحربي؛ بعد تحويل استاد السلام بحق انتفاع لصالح النادي الأهلي.

وقال مهدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "كنا نمتلك 14 لاعبًا بالإضافة لاثنين من حراس المرمى قبل مواجهة نادي مصر، وخاطبنا اتحاد الكرة لخوض مباراة ودية من 35 دقيقة ليعود اللاعبون لحساسية المباريات فقط".

وأوضح مدير الكرة بالإنتاج الحربي "الأمر ليس سخرية من قرار اتحاد الكرة وإن وجدت فريقا من الدرجة الثانية كنت سأفعل".

وكشف مهدي "لا توجد لدينا أي إصابات بفيروس كورونا في الفريق بالكامل، حالة مختار مختار جيدة وعاد إلى الملعب منذ 4 أو 5 أيام".

وشدد "ليست لدينا أي مشكلة في مواجهة الأهلي المقبلة وفي موعدها يوم الجمعة ونستعد لها".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربي "يجري الفريق مسحة طبية الأربعاء وتقام المباراة يوم الجمعة والفريق يتدرب بقوة وتركيز للقاء".

وتابع "مجدي عبد العاطي متواجد معنا ويعمل بكل ضمير وجدية، وإذا حصل على عرض من أحد فرق الدوري سنوافق بالتأكيد لكن بنسبة كبيرة مستمر معنا لنهاية الموسم".

وبالحديث عن تحويل استاد السلام إلى الأهلي قال: "أريد توضيح أن شركة استادات متعاقدة على 10 سنوات لإدارة الاستاد، مر منهم سنتين ونصف، وحق الإنتاج الحربي مستمر من تدريبات وخوض مباريات".

وتابع "الشركة أيضا متعاقدة مع الأهلي لكن اسم استاد السلام محفوظ كما هو دون المساس به، وسيتم إضافة اسم النادي مع شركة الاتصالات الخاصة كراعي الفريق الأحمر".

وكشف مهدي "لا أعتقد أنه سيكون هناك تعارض بشأن مباريات بين الأهلي والإنتاج الحربي في نفس التوقيت، لكن إن حدث؛ سنجلس مع شركة استادات وإدارة الأهلي للحديث في الأمر".

وأضاف "تم تغيير أرضية الملعب بصورة أكثر من رائعة، وتشعر كأنك في ملعب محمد بن هزاع".

وواصل حديثه "تدريباتنا على الاستاد الرئيسي حتى تجهيز الملاعب الفرعية وسيحدث تنسيق بيننا وبين المسؤولين خلال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "ارتباط اسم الإنتاج الحربي باسم الأهلي بالطبع إضافة؛ لأن اسم النادي الأهلي يعلي من أي حد".
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