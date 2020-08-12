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فن

أيتن عامر تحيي الذكرى الخامسة لـ وفاة نور الشريف

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أحيت الفنانة أيتن عامر، ذكرى رحيل الفنان نور الشريف، من خلال نشر صورة تجمعها به، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

وعلقت أيتن علب الصورة :" "ذكرى رحيلك الخامسة، بدعي لحضرتك من قلبي وبقولك وحشتنى، وهفضل طول عمرى اتباهى انى من تلاميذك. إمضاء: العفريتة".

يذكر أن آخر أعمال ايتن  مسلسل "فرصة تانية" تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎
أيتن عامر تحيي الذكرى الخامسة لـ وفاة نور الشريف
أيتن عامر تحيي الذكرى الخامسة لـ وفاة نور الشريف
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