أيتن عامر تحيي الذكرى الخامسة لـ وفاة نور الشريف

أحيت الفنانة أيتن عامر، ذكرى رحيل الفنان نور الشريف، من خلال نشر صورة تجمعها به، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".
وعلقت أيتن علب الصورة :" "ذكرى رحيلك الخامسة، بدعي لحضرتك من قلبي وبقولك وحشتنى، وهفضل طول عمرى اتباهى انى من تلاميذك. إمضاء: العفريتة".
يذكر أن آخر أعمال ايتن مسلسل "فرصة تانية" تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.