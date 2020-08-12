أيتن عامر تحيي الذكرى الخامسة لـ وفاة نور الشريف

أحيت الفنانة أيتن عامر، ذكرى رحيل الفنان نور الشريف، من خلال نشر صورة تجمعها به، عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".





وعلقت أيتن علب الصورة :" "ذكرى رحيلك الخامسة، بدعي لحضرتك من قلبي وبقولك وحشتنى، وهفضل طول عمرى اتباهى انى من تلاميذك. إمضاء: العفريتة".



